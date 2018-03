Abdoul Mbaye sur la Magistrature : « Le juge Dème est malheureusement resté seul et courageux »

Réagissant à la démission du juge Ibrahima Dème de la Magistrature, Abdoul Mbaye, le leader l’Alliance pour la Citoyeneté et le Travail (ACT) estimé que le juge Ibrahima Dème « est malheureusement resté seul et courageux, même si les nouveaux responsables de l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS) s’engagent dans des directions qui fondent l’espoir ».



« J’apprends la démission du juge Ibrahima H. Deme.

Je me souviens avoir terminé un communiqué le 4 mars 2017 par ces mots :



« Où va donc la justice du Sénégal ? Juges en fonction, juges à la retraite, laisserez-vous le juge Ibrahima H. Deme, seul, sonner l’alerte ? Il est temps de réagir et de stopper les dérives d’une justice provoquées par de l’incompétence, de la méchanceté et de la bêtise politiques. »



Il est malheureusement resté seul et courageux, même si les nouveaux responsables de l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS) s’engagent dans des directions qui fondent l’espoir.

Qu’il est réconfortant de constater qu’il existe dans mon pays une jeunesse de l’honneur et du refus ! Elle construira le Sénégal de demain, celui que nous tenons à lui laisser, car tel est le sens de notre engagement politique.

Vive la justice sénégalaise, indépendante et exemplaire !

Vive le Sénégal !

Sénégalais debout ! »



Dakar le 27 mars 2018

Abdoul Mbaye

Président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail

