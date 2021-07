Abdoul Mbaye sur la décision du Conseil constitutionnel: “Le Sénégal a définitivement cessé d’être un État de droit” Le Conseil constitutionnel a rejeté le recours de l’opposition parlementaire contre la loi n°10/2021 modifiant la loi n°65-60 portant code pénal. Une décision que dénonce le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), Abdoul Mbaye.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juillet 2021 à 10:03 | | 1 commentaire(s)|

“ Dans une même décision, le Conseil constitutionnel reconnaît ne pas avoir un droit et se l’arroge néanmoins hors la loi qui l’organise. C’est violer la loi ”, a réagi Abdoul Mbaye.



Selon le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), le Sénégal a définitivement cessé d’être un État de droit. “ Que personne n’oublie lorsque l’heure de l’alternance sera venue ”, prévient-il.













Senego



