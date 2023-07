Abdoul Mbaye sur la réduction de la durée minimale du mandat de député: " Les députés doivent refuser de...""

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute que deux ans après les dernières Législatives. Une durée en passe d’être réduite, si l’on se fie au projet de loi modifiant l’article 87 de la Constitution. Selon l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, « les députés doivent refuser de supprimer la durée minimale constitutionnelle de leur mandat ».



Dans un tweet, souligne-t-on dans "Rewmi," il soutient que « la dépendance et la docilité vis-à-vis de l’Exécutif ont des limites ». « Leur dignité et celle de notre République ne doivent pas être insultées », conclut-il. Pour rappel, les députés sont convoqués demain lundi 17 juillet, en procédure d’urgence, pour l’examen et le vote de projet de loi devant modifier des articles de la Constitution, mais aussi du Code électoral.