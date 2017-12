Abdoulaye Baldé : « On accorde à Seydou Nourou Bâ une présomption de neutralité »

– (Dakar) Suite à la nomination de Seydou Nourou Bâ à la tête du Cadre de concertation sur le processus électoral, Abdoulaye Baldé, président de l’Union des centristes du Sénégal (Ucs), député non-inscrit à l’Assemblée nationale, dit lui donner un préjugé favorable.

« Ils nous ont demandé d’emmener nos propositions pour après voir et choisir ensemble le profil idéal. Il s’est trouvé que Seydou Nourou Bâ est sur les deux listes. On lui accorde une présomption de neutralité. C’est quelqu’un qui a servi dans beaucoup d’élections. Il est un diplomate aguerri. Le coordonnateur des deux pôles de l’opposition est de mon parti. Il m’a dit que l’ambassadeur est d’une probité morale. Nous avions refusé la Cena qui s’est décrédibilisé depuis sa décision qui a permis aux électeurs de choisir 5 bulletins pour voter lors des législatives dernières. Depuis, l’opposition ne fait plus confiance à la Cena”, réagit le maire de Ziguinchor.

