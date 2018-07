Abdoulaye Baldé et l’Ucs claquent la porte de la coalition Cad/Disso monté avec Fada et Cie

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Juillet 2018 à 09:21 | | 0 commentaire(s)|

Qu’on ne parle plus de la coalition Cad/Disso. Ou en tout cas, pas dans sa forme originelle. Abdoulaye Baldé et l’Union centriste du Sénégal ont claqué la porte de la coalition, avant-hier mardi.



La décision a été prise par le président de l’Ucs et son staff, quand ils ont su que Modou Diagne Fada négociait pour « phagocyter » la coalition Disso dans la mouvance présidentielle. Dès qu’il a été informé de cette décision, Abdoulaye Baldé, actuellement en tournée en Europe, a discuté avec ses lieutenants et décision a été prise de se démarquer de cette initiative.













Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook