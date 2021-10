Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Abdoulaye Baldé leur offre 30 parcelles : Vainqueurs de la coupe du Sénégal, les footballeurs du Casa Sport gâtés Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Octobre 2021 à 09:51 | | 0 commentaire(s)| Les supporters et sympathisants du Casa Sports ont réservé, hier un accueil chaleureux à leur équipe fanion, qui a eu droit à une caravane triomphale qui a débuté en Gambie. Les poulains de Ansou Diadhiou ont été ovationnés partout où ils sont passés. Avec Abdoulaye Baldé qui leur offre 30 parcelles, vainqueurs de la coupe du Sénégal, les footballeurs du Casa Sport ont été vraiment gâtés à l’accueil

Au rond-point Aline Sitoé Diatta où une foule immense les attendait, ils ont été agréablement surpris par le maire Abdoulaye Baldé qui leur a offert des parcelles à usage d’habitation.



C’est la Gambie qui a été la première étape de cette journée d’accueil, réservée à l’équipe fanion de la Casamance, vainqueur de la coupe du Sénégal, édition 2021.



En terre gambienne, les deux sociétaires du Casa Sports, Lamin Jarju et Abdulie Kassama, ont eu l’occasion de présenter le trophée et de communier avec leurs parents, amis et proches, avant de poursuivre leur caravane triomphale avec leurs coéquipiers jusqu’à Ziguinchor.



De Séléti, premier, village de la région après la Gambie, en passant par Diouloulou, Djignaky, Badiana, Baila, Bignona, Teubi et Tobor, les poulains de Papa Gorgui Ansoumana Diadhiou ont observé des arrêts pour partager la joie de la victoire avec les populations qui sortaient en masse pour les féliciter.



L’apothéose a été l’esplanade du rondpoint Aline Sitoé Diatta où ils ont eu droit à un accueil triomphal au rythme du Diambadong (danse du Kankourang) et des sonorités de la chorale Allez Casa. Sur place, les coéquipiers du capitaine Aliou Diatta ont reçu les honneurs de milliers de supporters et sympathisants venus témoigner leur reconnaissance aux « Essamays » qui ont mis fin à 10 ans de disette.



Les autorités administratives et locales, dont le gouverneur de la région Guedj Diouf et le député-maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé ont participé à la fête.



Pour célébrer ce sacre, le maire a décidé d’octroyer 30 parcelles aux joueurs. «Nous sommes vraiment fiers de vous, chers joueurs, dirigeants et supporters, qui avez tous oeuvré pour cette brillante victoire. Je vous exhorte à maintenir cette dynamique qui ne peut qu’apporter du bonheur aux populations casamançaises.



En 2011 j’avais récompensé vos ainés quand ils ont remporté la coupe la coupe du Sénégal en leur cédant des lots dans le domaine communal. Et comme je suis attaché à l’équité, je vous offre 30 parcelles. Je donnerais aussi deux terrains à la chorale Allez Casa pour qu’elle puisse ériger son siège» a déclaré Abdoulaye Baldé.

Une annonce qui a réjoui l’assistance, particulièrement les joueurs et Allez Casa qui étaient aux anges, après cette déclaration de l’édile de Ziguinchor.

L’As





