Abdoulaye Baldé nommé DG de l’APIX : Récompense ou compensation ? Les partisans de l’ex-maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé poussent un grand ouf de soulagement, après sa nomination à la tête de l’Apix. Cette nomination sonne comme le fruit d’une bataille politique de ses militants à Ziguinchor et ailleurs. Mobilisés la semaine dernière dans la capitale du Sud, ils n’avaient pas hésité à exprimer leur colère, après que leur mentor a été zappé du gouvernement de Amadou Bâ.

« Nous allons revoir et évoluer notre compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar », avaient récemment pesté les jeunesses Centristes de Ziguinchor, qui avaient même craché sur le poste de président de commission à l’Assemblée nationale offert à Abdoulaye Baldé, lors de la mise sur pied du nouveau bureau.



Pour de nombreux Centristes à Ziguinchor, cette nomination de Abdoulaye Baldé est une compensation faite par le Président Macky Sall. « Inexplicablement écarté du gouvernement, il fallait réparer cette erreur politique », a déclaré un responsable de l’UCS à Ziguinchor, qui est d’avis que Abdoulaye Baldé doit être au cœur de la gestion du pays.



Pour d’autres centristes, c’est une récompense du compagnonnage de Abdoulaye Baldé avec le président de la République. En attendant, la réaction officielle des instances du parti UCS, certains militants de l’Union des Centristes du Sénégal à Ziguinchor cachent difficilement leur satisfaction après cette nomination d’Abdoulaye Baldé, comme Dg de l’APIX.



Pas plus tard qu’hier après-midi, les Jeunesses de Benno mobilisés à Ziguinchor appelaient tous les responsables de la coalition à unir leurs forces pour soutenir les deux fils de Ziguinchor nommés ministre de la République.



Aussi appelaient-ils les Centristes au calme. « Avec cette nomination de l’ancien maire de Ziguinchor, président de l’UCS, c’est Benno qui est récompensée », lance le sourire aux lèvres, Dame Bèye, président des Jeunesses de Benno à Ziguinchor.













