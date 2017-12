Abdoulaye Baldé sermonne et demande des comptes à Aminata Touré Visiblement, Aminata Touré a du souci à se faire depuis sa dernière sortie sur les 200 milliards de FCFA « recouvrés.

En tout cas, dans le cadre de la traque des biens mal acquis, Abdoulaye Baldé invite Aminata Touré à publier la liste des personnalités qui ont transigé et l’usage qui a été fait des 200 milliards de francs dont elle a annoncé le recouvrement. Le député maire de Ziguinchor faisait partie de la liste des 25 personnalités traquées par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) pour enrichissement illicite. Il dit n’avoir pas eu connaissance d’une loi de finance rectificative.

«Je voudrais interpeler solennellement l’ancien Premier ministre et ex-ministre de la la justice, Aminata Touré, d’où proviennent les 200 milliards parce que cela peut jeter la suspicion sur la tête de l’ensemble de ceux qui sont soupçonnés par ce dossier. Vouloir faire croire que d’autres personnalités ont transigé en douce. Pour laver l’affront et rester dans la ligne de la transparence, je l’invite solennellement à dire d’où viennent cet argent et depuis quand ça était recouvré…, et quand est-ce que ça était passé à l’Assemblée nationale. Parce qu’en tant que depuis, je n’ai jamais eu connaissance d’une loi de finance rectificative portant sur cette somme… », a-t-il souligné. « Si on veut être transparent, il n’y a pas de demi-mesure », a encore noté l’ancien ministre, par ailleurs, président de l’ !union des centristes du Sénégal.



Leral.net



