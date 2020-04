Abdoulaye Bamba Diallo, nouveau PCA du quotidien national « Le Soleil »

Ferloo.com – Notre confrère Abdoulaye Bamba Diallo, ancien du Cafard libéré et Président fondateur du défunt hebdo Nouvel Horizon est nommé Président du Conseil d’administration du quotidien national « Le Soleil », édité par la Société sénégalaise de Presse et de Publicité (SSSP).



Cette mesure a été prise ce mercredi 08 avril 2020, en conseil des ministres. Bamba Diallo remplace à ce poste, le regretté Mamadou Tamimou Wane, rappelé, récemment, à Dieu.



Abdoulaye Bamba Diallo, journaliste et ancien Dirpub de « Nouvel Horizon, est aussi écrivain. Il a publié un ouvrage intitulé « Macky-Idy, la Haine, Rira bien qui tuera l’autre ».