Abdoulaye Bathlily brise le silence: "La justice a été instrumentalisée pour condamner Khalifa Sall"

Abdoulaye Bathily a gardé sa liberté de ton, malgré ses accointances avec le régime de Macky Sall. Le médiateur de l'Organisation des Nations Unies qui a accompagné le Président Macky Sall dans sa conquête du pouvoir en 2012, ne partage pas les agissements de ce dernier sur beaucoup de questions qui alimentent actuellement la polémique au Sénégal.



Interpellé sur le verdict du procès Khalifa Sall, par le journaliste Mamadou Ibra Kane, au courant de l'émission Grand Jury, Abdoulaye Bathily n'a pas mâché ses mots. Pour lui, le procès est politique de fond en comble et le pouvoir en place a profité de la non intégrité de certains magistrats pour enfoncer Khalifa Sall. "Il est clair que c'est un procès politique. Dès le départ je l'ai senti comme ça. Je me suis renseigné à différents niveaux. Les péripéties montrent que c'est procès politique. La justice comme tous les métiers a des brebis galeuse et très souvent dans une lutte politique, les pouvoirs politiques instrumentalisent la justice. Je l'ai dit à Abdou Diouf, à Abdoulaye Wade, quand il a commencé ses dérives.", a-t-il dit.



L'ancien chef de la LD/Mpt de révéler que "dès la première semaine j'ai dit au président Khalifa Sall que c'est une très mauvaise affaire (l'affaire Khalifa Sall) pour l'image de notre démocratie".





pressafrik.com