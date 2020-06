Abdoulaye Daouda Diallo: "Je suis dépité par le débat sur le bradage du littoral. Les attributions faites sur la Corniche sont..."

Le ministre des Finances et du Budget s’est prononcé sur la polémique autour du bradage du littoral lors d’un entretien hier, sur la RTS. Abdoulaye Daouda Diallo n’y est pas allé par quatre chemins pour répondre aux détracteurs de Macky Sall.



Selon lui, « les accusations portées contre le régime, sont injustes. Je suis dépité par le débat sur le bradage du littoral. Les attributions faites sur la Corniche l’ont été avant l’arrivée du Président Macky Sall et la plupart de ces attributions sont l’œuvre de maires qui sont de l’opposition ».



Pour M. Diallo, « on ne peut pas prêter au chef de l’Etat, de la spoliation, ça n’existe pas ».



« Comment peut-on imputer au régime de Macky Sall des attributions antérieures à son arrivée au pouvoir », s’est-il interrogé. Non sans souligner que pour la bande du littoral de Guediawaye, et même sur tout le reste de la bande qui longe la VDN 3, « le Président a prévu un plan d’aménagement qui sera fait en concertation avec les populations locales et les collectivités locales ».



