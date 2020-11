Abdoulaye Daouda Diallo à Abdou Bara Dolly: Où est-ce que le député a trouvé ses 269 milliards FCfa ? Le ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda dans son intervention à l’Assemblée nationale, sur le budget du Ministre des Sports Matar Bâ, a réaffirmé la volonté de l’Etat d’accompagner le Sport et s’était engagé comme le chef leur avait demandé, à en faire une priorité. Il a au passage recadré le député Abdou Bara Dolly, qui explique-t-il, se trompe à chaque fois qu’il avance des chiffres…

« Le député Abdou Bara Dolly se trompe chaque fois qu’il avance des chiffres car de 2011 à ce jour, 138, 614 milliards ont été injectés dans le ministère des Sports. Ce budget qui était de 6 milliards 740 millions FCFA en 2011, est aujourd’hui en 2020 de 31 milliards 504 millions presque 5 fois plus… » a-t-il asséné.



Selon le ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo , c’est la troisième fois que Bara Dolly trompe sur ses chiffres dans ses interventions. Et Abdoulaye Daouda Diallo sur Abdoul Bara Dolly se demande même « où est-ce le député a trouvé ses 269 milliards FCFA dont il parle pour le sport »



