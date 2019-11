Abdoulaye Daouda Diallo : « le Ter sera opérationnel dans le premier semestre 2020 … »

Le ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo a annoncé hier que le Train express régional (Ter) sera réceptionné d’ici au 31 décembre 2019. Il a fait cette annonce lors de l’examen du Projet de loi n°13/2019 portant deuxième loi de Finances rectificative pour l’année 2019. « Je vous confirme que d’ici au 31 décembre 2019, le Ter sera réceptionné et dans le premier semestre de l’année 2020, il sera opérationnel », a-t-il dit en réponse à l’interpellation des députés. Le ministre a également indiqué qu’après réception, il y aura « une période d’essai en blanc, normale pour des questions de sécurité », arguant qu’ « on ne peut lancer une telle structure sans s’assurer les meilleures conditions de sécurité pour son exploitation et sa fiabilité ».



