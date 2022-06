Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget : « Il n’y aura pas de pénurie de pain, encore moins de hausse de prix »

Contrairement à la hausse annoncée et actée la semaine dernière sur le coût super (essence), le ministre en charge des finances et du budget rassure qu’« il n’y aura pas de pénurie de pain encore moins de hausse de prix ».



Il a fait cette déclaration ce 10 mai lors de la conférence de presse communément appelée Le gouvernement face à la presse.



Dans la foulée, Abdoulaye Daouda Diallo fait savoir que « la question des boulangers a une histoire ». « Nous les avons reçus pour les trois derniers mois de l’année passée à la suite d’une constatation d’un début de hausse des prix du blé à l’étranger », rappelle le ministre.



Il souligne que le sac de farine est autour de 16 500 francs. Il fallait voir comment appuyer davantage cette filière. Sur cette base, dit-il, on s’était accordé à payer un différentiel de prix de l’ordre de 4 milliards de francs Cfa. « Je vais donner l’ordre de paiement dans la journée (10 mai 2022 et cette difficulté sera dépassée », informe M. Diallo.



Selon lui, en plus de cela, le gouvernement et les boulangers s’étaient entendus sur un niveau de stock de 180 mille tonnes pour trois mois parce que, dit-il, nous avons une consommation de blé de l’ordre 60 mille tonnes par mois.



Mardi dernier, selon le ministre des finances et du budget, « il y avait à peu près 150 mille tonnes déjà importées et transformées dont le montant de la subvention tournait autour de 11 milliards de francs Cfa ».



« Il reste 30 mille tonnes à confirmer et d’ici la fin de la période, ce sont ces 30 mille tonnes qui devraient se traduire par, encore, un effort de l’Etat de 4 milliards », dit le ministre. Ce qui ferait, selon lui, 11 milliards plus 4 milliards de francs Cfa soit au total 15 milliards de francs Cfa qu’ils se sont, fait-il savoir, engagés à payer au plus tard le 10 juillet.



