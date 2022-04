Abdoulaye Daouda Diallo tacle Bara Dolly : «Je ne cède pas à ton chantage»

A l’image de son mentor, le ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo est allergique au chantage, fût-il public. Le député de Bokk Gis Gis, Bara Dolly Mbacké l’a appris à ses dépens. Lors de son dernier passage à l’Assemblée, Abdoulaye Daouda Diallo n’a pas mis de gants pour envoyer dans les cordes, le parlementaire qui a profité de sa tribune de l’Assemblée pour régler des comptes avec le grand argentier de l’Etat qui, apparemment, n’a pas donné suite à ses innombrables requêtes pour régulariser un litige foncier dans lequel il est empêtré, renseigne "L'As". « Je vous le répète, je ne marche pas au chantage, vous pouvez faire ce que vous voulez, je ne le ferai pas. Vous êtes passé par plusieurs personnes pour me mettre la pression, mais vous perdez du temps. Ce n’est pas avec les intimidations qu’on me fait plier », a-t-il martelé devant une Assemblée hébétée.



Comme pour enfoncer le clou, le député Abdou Mbow confirme que le député l’a approché pour l’aider à retrouver des terres que l’Etat lui aurait arrachées. Dans les chaumières de l’Assemblée, beaucoup de parlementaires ont applaudi le ministre des Finances, qui cloue ainsi le bec à un député dont le langage ordurier et les méthodes révulsent tout le monde à l’Assemblée nationale.