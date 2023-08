Abdoulaye Diagne, député fait un Master class face à la posture des 142 intellectuels

Chers intellectuels, il est temps de vous ramener en classe pour sauver notre pays de vos positions opportunistes et opposantes.



De nos jours, la notion d'intellectualisme au Sénégal est profondément entachée par le manque d’objectivité et d'impartialité. Une intelligence atteint sa pleine beauté lorsque son détenteur parvient à dépasser ses propres préjugés et partis pris pour embrasser une perspective équilibrée et objective.



Le rôle d'un intellectuel éclairé repose sur un socle de principes fondamentaux qui orientent sa réflexion et son interaction au sein de la société. Ces principes, essentiels pour une posture intellectuelle authentique, sont multiples et essentiels à souligner.



Tout d'abord, un intellectuel authentique affirme son engagement envers les valeurs républicaines qui sous-tendent la démocratie. La liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité ne sont pas seulement des concepts, mais des piliers qui structurent ses pensées et ses actions. En conséquence, il s'efforce de promouvoir et de défendre ces principes dans son discours et dans ses initiatives.



Une caractéristique notable de la démarche intellectuelle est la capacité à remettre en question les politiques gouvernementales de manière constructive. L'intellectuel, dans un souci de progrès social, critique avec discernement et propose des alternatives, plutôt que de semer la discorde. Cette approche vise à construire, non à détruire.



Un point clé de cette posture est la valeur accordée au dialogue ouvert et au débat d'idées. La recherche d'une solution éclairée passe par l'écoute de perspectives diverses. Ainsi, l'intellectuel embrasse la multiplicité des opinions et contribue à des échanges productifs.



L'élément fondamental qui distingue l'intellectuel éclairé est sa quête incessante de vérité et de précision. Il s'appuie sur des preuves solides pour étayer ses arguments et évite la propagation de fausses informations, contribuant ainsi à l'intégrité intellectuelle.



Un véritable intellectuel reconnaît sa responsabilité envers la société et canalise son expertise pour le bien collectif. Son engagement en faveur de causes justes et d'amélioration des conditions de vie des citoyens est indéniable.



L'acceptation de la diversité des opinions et des croyances, même contraires aux siennes, est une marque de maturité intellectuelle. En favorisant le respect mutuel et la compréhension, il contribue à un climat harmonieux.



Enfin, l'indépendance d'esprit de l'intellectuel lui permet de résister aux pressions politiques, économiques ou sociales. Il demeure fidèle à ses convictions et exprime ses idées en toute honnêteté, sans être influencé par des agendas extérieurs.



En somme, la posture d'un intellectuel authentique se définit par son adhésion aux valeurs démocratiques, sa quête de vérité, son engagement social et son rôle actif dans l'amélioration de la société. Cela contraste avec l'adhésion aveugle à un leader politique, comme le cas évoqué d'Ousmane Sonko. La remise en question est une nécessité pour préserver l'intégrité intellectuelle.



Où étiez vous quand ousmane Sonko appelait la jeunesse à une farouche révolution insinuant même des tentatives de coup d’Etat en sympathisant avec des putschistes, des rebelles, des casseurs, des hors la loi, des incultes et des terroristes qui ont brûlés vif un bus causant la mort de dignes fils du pays?



En tant que jeune parlementaire soucieux de l’Etat de droit et défendant la force républicaine qui doit être au-dessus de nous tous, je vous dis stop, Halte à la malhonnêteté et à la prise de position intellectuelle flagrante.



Vive le Sénégal

Vive la République



Député Abdoulaye Diagne