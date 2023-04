Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Abdoulaye Dièye, DG Aibd: « Nous allons mettre aux normes toutes nos plateformes aéroportuaires » Rédigé par leral.net le Mardi 18 Avril 2023 à 19:23 | | 0 commentaire(s)| Le gouvernement du Sénégal veut mettre aux normes tous les aéroports régionaux. Le Programme de réhabilitation des aéroports secondaires (Pras), chargé de réaliser ce dessein est en train d’abattre un important travail qui a permis, entre autres, la reconstruction des aéroports de Saint-Louis et Ourossogui-Matam en partenariat avec l’entreprise Turque Transcon.

« Le Pras va permettre demettre aux normes l’ensemble de nos plateformes aéroportuaires, se déroule normalement avec une remise à niveau complète des pistes d’envol, une reconstruction de toutes les infrastructures (aérogares, blocs techniques, casernes pour le Service de lutte contre l’incendie, salon d’honneur, etc.) », a souligné le Directeur Général de AIBD SA, dans un entretien accordé au journal Le Soleil. Selon Abdoulaye Dieye, le niveau d’exécution des travaux de génie civil dans les différentes plateformes est satisfaisant compte tenu des exigences et normes aéroportuaires à respecter.



Le Directeur Général a indiqué que le programme se déroule en deux phases. « Le Pras1 concerne la réhabilitation des cinq aéroports suivants : Saint-Louis, Ourossogui-Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou. Huit autres aéroports seront réhabilités dans le cadre du Pras 2. Il s’agit des aéroports de Kolda, Sédhiou, Cap-Skirring, Linguère, Podor, Kaolack, Bakel, Simenti », a-t-il souligné.



Le Directeur Général a rappelé que l’aéroport international de Cap-Skirring a été rénové en 2021 pour les besoins de l’ouverture de la saison touristique. « La piste, longue de 2000 mètres, sera rallongée de 500 mètres et pourra ainsi accueillir de gros-porteurs. Cet aéroport accueille, pendant la saison, deux fois par semaine la compagnie Transavia qui vient de Paris », a-t-il dit.



Revenant sur Saint-Louis, le Directeur a laissé entendre qu’il est doté d’infrastructures très modernes et dispose d’équipements d’aide à la navigation de dernière génération. « Une demande formelle d'homologation de cet aéroport a été soumise à l’Agence nationale de l’Aviation civile et de la météorologie (Anacim) », a-t-il rappelé.



Selon toujours le Directeur, en attendant sa réhabilitation complète par le Pras, l’aéroport de Tambacounda a aussi été réfectionné récemment en décembre 2022 lors de la visite dans la région du Chef de l’Etat. « Une demande formelle d’homologation de cet aéroport a été soumise à l’Anacim qui a déjà envoyé sur le site une mission d’inspection. L’aéroport sera opérationnel dès l’approbation de cette demande », a-t-il fait remarquer.



Pour les mêmes circonstances, a poursuivi Abdoulaye Dieye, « la piste de l’aérodrome de Sédhiou a été refaite et l’aéroport de Kédougou sera aussi mis à niveau ». Les travaux sont aussi en cours à l’aéroport de Kolda où la piste est réalisée à plus de 50% et l’aérogare en construction, selon M. Dieye qui informe que les travaux de construction de l’héliport de Toubacouta vont bientôt démarrer.





