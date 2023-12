Abdoulaye Dièye, DG de l’AIBD: " L’aéroport de Saint-Louis va devenir un poumon de l’économie"

Un panel sur la résilience des activités aéroportuaires face aux rudes périphéries du Covid-19, a été tenu, animé par des spécialistes de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, de l’AIBD Sénégal, de l’Afrique du Conseil international des aéroports (ACI) et du Comité des Ministres de l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA).



« Saint-Louis étant une ville touristique qui bientôt devenir une zone économique avec l’exploitation du gaz, cet aéroport va devenir un poumon économique pour le développement du Sénégal, en général, et de la région, en particulier », a déclaré Abdoulaye DIÈYE, le directeur général de l’AIBD Sénégal.



M. DIÈYE évoque la création de nouvelles opportunités avec la mise en place de cette infrastructure aéroportuaire.