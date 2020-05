Abdoulaye Diop: « L’aide à la presse n’est pas attribuée à une personne, mais plutôt à un organe ou … »

La manière dont l’aide destinée à la presse a été distribuée, avait créé une polémique et soulevé beaucoup de contestations. Certains même affirmaient que le chanteur Mame Goor Djazaka en avait bénéficié. Mais il n’en est rien. Dans un entretien accordé à "L’Observateur", le ministre de la Culture, Abdoulaye Diop a apporté quelques éclaircissements.



« L’aide à la presse n’est pas attribuée à une personne, mais plutôt à un organe ou à une entreprise de presse. Je ne saurai vous lister les actionnaires des différentes structures. Ce qui est constant, ce que les attributions sont faites sur la base des raisons qui ont été évoquées plus haut », a-t-il déclaré.



