Abdoulaye Diouf Sarr, Maire perdant: Un lébou mal-aimé des Dakarois ?

Si son coup de Trafalgar pour les élections du Haut conseil des collectivités territoriales en 2016, dans le but de bousculer la majorité à la mairie de Dakar, l’avait propulsé comme un des leaders de l’Alliance pour la République dans la capitale, sa défaite dans son fief contre un “néophyte’’ de la vie politique, Issa Laye Samb (Yaw), fait tache d'huile au sein de la majorité désarçonnée.



Si ses principaux lieutenants, Moussa Sy (Parcelles), Cheikh Bakhoum (Grand-Yoff), Banda Diop (Patte d’Oie), ont aussi connu d’importants revers, l’ancien maire de Yoff devrait porter la responsabilité de cette déroute dans sa commune et pour la ville.



Le maire sortant de Yoff, qui n’a pas pu bénéficier d’un fort soutien de la base “apériste’’ de la capitale (NDLR : présence de la liste dissidente Sénégal 2035), voit ainsi s’assombrir son avenir, à l’heure des tractations pour une possible guerre de succession à Macky Sall. Son bilan salué dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, ne devrait pas peser lourd face à la volonté de la base “apériste’’ de renouveler le personnel politique en place.













Enquête