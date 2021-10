Abdoulaye Diouf Sarr « salit » Soham El Wardini: «A cause d’elle, les travaux de l’institut et de la mosquée sont arrêtés.. » La bataille pour le contrôle de la mairie de Dakar commence déjà entre les différents candidats. En visite de proximité en perspectives des élections locales, le ministre de la Santé et de l’Action sociale lance déjà les hostilités.

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Octobre 2021 à 17:23

En effet, Abdoulaye Diouf Sarr s’est rendu chez la famille DIAGNE du Pinth de Ngaraaf pour solliciter son soutien et ses prières. Ainsi, il a profité de cette occasion pour tirer à boulets rouges sur l’actuel maire Soham El Wardini, qui, selon, lui utilise la mairie pour combattre l’Etat car indique-t-il, c’est à cause d’elle que les travaux de l’institut et de la mosquée sont arrêtés.



« On ne peut pas prendre la ville pour combattre l’Etat. C’est qui a causé l’arrêt des chantiers de l’équipe municipale. Le maire actuel a failli à sa mission de servir les Dakarois. Dès qu’on nous confiera la ville, nous servirons les dakarois, et vous verrez ce que nous ferons. La jeunesse est un maillon important de la République. La politique de jeunesse est notre sacerdoce. Les femmes ne seront pas laissées en rade », déclare-t-il.



Par ailleurs, l’ancien ministre des Affaires étrangères Amadou BA a lui aussi effectué une visite à l’improviste à Sandaga.

walfnet



