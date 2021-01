Abdoulaye Diouf Sarr souhaite le repositionnement de l’ACBEP comme instrument de construction

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Janvier 2021 à 16:06 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de la Santé et de l’Action Sociale a reçu ce jeudi une délégation de l'Agence de Construction des Bâtiments et Edifices Publics ( ACBEP) conduite par son Directeur général M. Amady Dieng. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la stratégie de communication et de plaidoyer de l'agence, notamment rencontrer les structures de l'État pour leur présenter les projets de construction et de réhabilitation de l’agence mais également de nouer un partenariat.



Il est important de noter que l’ACBEP, en sa qualité de maitre d’ouvrage délégué a depuis sa création réalisé 74 projets sur 100 . 13 projets sont également en cours et 13 résiliés dans le secteur de l’éducation, la santé, la culture, l’emploi et les finances pour un coût d'environ de 60 milliards . Ces réalisations s’inscrivent majoritairement selon M.Dieng dans le sens de la concrétisation de l’axe 2 du PSE : « capital humain, protection sociale et développement durable ».



Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr souhaite un repositionnement de l’agence comme instrument de construction. C’est dans ce cadre qu’il a demandé à ses services compétents notamment la Direction des infrastructures et des équipements de travailler avec les équipes techniques de l’agence pour l’élaboration d’un MOU en vue d’un futur partenariat entre l’agence et le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Il a aussi recommandé à ce que le plaidoyer continue au niveau de tous les services de l’état pour que l’agence reprenne sa position de maitre d’ouvrage délégué.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos