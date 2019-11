Abdoulaye Diouf Sarr sur l'affaire Boughazelli : «Macky Sall ne protégera personne» «Le président de la Republique avait clairement dit qu'il ne protégera personne». C’est l’assurance donnée par le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf dans l’émission Jury du dimanche d’Iradio.

Le maire de Yoff ajoute que «sur cette affaire, la justice est en branle. Il faut respecter la procédure judiciaire. Nous devons gouverner de la manière la plus sobre et la plus vertueuse».

Et d’avertir, « quand la justice fait son travail, nous ne devons pas anticiper le procès et prendre position par rapport aux résultats de ce qui est en cours en termes d’enquête».

Le député Seydina Fall Bougazelli, membre de la mouvance présidentielle, est impliqué dans une affaire de trafic de faux billets, estimés à 32 milliards FCFA.

