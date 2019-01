Abdoulaye Diouf Sarr sur le «saccage» du siège du Pastef à Yoff :«Des enfantillages visant à noyer la sortie de Mamour Diallo»

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Janvier 2019 à 08:50 | | 1 commentaire(s)|



Abdoulaye Diouf Sarr ne croit pas au «saccage» du siège du Pastef à Yoff. Alors que le parti de Sonko accuse ses partisans, le maire de Yoff parle d'enfantillages visant à noyer la sortie fracassante de Mamour Diallo.



« Sonko aime ça : attirer l’attention sur lui à partir d'éléments invraisemblables. Tout ce qu'il cherche, c'est à étouffer les révélations fracassantes de Mamour Diallo, qui a encore montré aux Sénégalais son vrai visage.



Au lieu de répondre depuis qu'il est accablé par des documents authentiques et maintenant par le Directeur national des Domaines, il cherche à allumer un contre-feu. Personne ne croit à son histoire. Il n'a qu'à arrêter ces enfantillages, la recherche coûte que coûte du buzz".



C'est la forte conviction du maire de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr pour qui, le "saccage" du siège de Pastef à Yoff a été "fabriqué" de toutes pièces par les responsables de ce parti. "Ils sont dans l'enfantillage permanent", assène encore le ministre de la Santé.



"Dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 janvier, des nervis lourdement armés ont attaqué le siège national du parti des Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la formation (Pastef- les patriotes), saccageant tous les équipements électroniques et informatiques, le matériel de bureau et proférant de graves menaces contre les personnes se trouvant sur les lieux.



Pastef-Les Patriotes condamne, avec la dernière énergie, ces actes de barbaries intervenus après qu’un ministre de la République a affirmé publiquement avoir recruté des «gros bras »pour les besoins de la campagne électorale.



Notre Parti prend à témoin l’opinion publique nationale et internationale pour ces faits d’une extrême gravité qui sont contraires aux règles de démocratie et de coexistences des acteurs politiques, mais aussi et surtout, qui violent les lois de la République condamnant la constitution de milices privées", affirmait plus tôt Pastef, qui ajoutait que "cet acharnement criminel s’explique par la percée de Pastef-Les patriotes auprès des citoyens sénégalais qui ont adhéré massivement à son offre politique et au message du Président Ousmane Sonko visant à changer de paradigme. Pastef- Les Patriotes regrette sincèrement que tous ces actes n’aient donné lieu ni à des poursuites ni à des enquêtes sérieuses».



Plus tard, Birame Souley Diop, administrateur du parti, a nommément accusé Abdoulaye Diouf Sarr qui se veut formel : "ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à répondre sur tout ce que Mamour Diallo a révélé. Je ne porterai pas plainte, car, c'est par moi qu’ ils auront le buzz».









Badara Samb (Libération)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos