Abdoulaye Elimane Kane, ancien ministre : «La souveraineté alimentaire est une question de dignité»

«la créativité et l’innovation technique et/ou scientifique

le préoccupe

tout ce qui se fait en matière d’économie, de stratégie, de culture et de formation, doit tenir compte du dividende démographique

Elle est transversale dans tous les domaines de la vie sociale et pratique. Mais nous sommes dans une université et l’école doctorale est un espace où des savoirs, des disciplines différentes se croisent pour essayer d’éclairer une problématique.

la formation doit être axée sur les besoins prioritaires de l’Afrique

Quand on dit les besoins d’Afrique, ce ne sont pas prioritairement ceux des Etats-Unis ou de l’Asie … c’est les besoins des africains. En ce sens, il y a bien une question d’identité. Mais réfléchir sur des questions d’identité n’empêche pas d’être ouvert sur le reste du monde.



La preuve, il n’y a pas de recherche scientifique possible sans le reste du monde. Donc, les institutions africaines telles que l’école psychiatrique de Dakar, l’Institut sénégalais de la recherche agricole (Isra), Ifan Cheikh Anta Diop, Académie nationale des sciences et techniques etc. montrent bien qu’il y a un souci de prendre en compte et en charge les préoccupations africaines en matière de recherche et de développement

dans le monde, il y a des problèmes communs ; il faut les régler à la fois sur le plan national et sur le plan international

oir comment centrer l’école, l’éducation, la formation et ce, sans se couper des questions internationales qui sont scientifiques et techniques et qui concernent le monde entier

c’est le problème prioritaire numéro un. Ne pas pouvoir nourrir sa population, c’est montrer qu’il est illusoire de régler les autres problèmes. Les questions de priorité, de prise de décision et de perception de ce qui est stratégique par rapport à notre position et au reste du monde, montrent que la question de la souveraineté est une question stratégique, qui aide à comprendre les autres questions également