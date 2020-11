Abdoulaye Khouma, APR Kaolack : « Pour l’intérêt supérieur du pays, Idrissa Seck, mérite respect et encouragement » Abdoulaye Khouma, responsable politique APR à Kaolack n’a pas perdu du temps pour remercier Idrissa Seck de son choix de rejoindre le Chef de l’Etat Macky Sall. Conscient de la grandeur de l’acte et du dévouement d’Idrissa Seck, il précise que seuls, les grands hommes d’Etat se sacrifient quand le pays a besoin d’eux, pour l’intérêt de la Nation.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Novembre 2020 à 20:25 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal vient de connaître son deuxième attelage gouvernemental ouvert à un parti d’opposition. Abdoulaye Khouma, responsable politique à Kaolack est aux anges après la nomination d’Idrissa Seck comme président du conseil économique social et environnemental. Il s’agit d’après lui, de la première expérience sénégalaise d’un gouvernement élargi à l’opposition, 29 ans après. Seuls les hommes d’Etat, reconnaît-il, se sacrifient lorsque le pays a besoin de leurs compétences. Et, il remercie Idrissa Seck de sa posture républicaine et de sa volonté d’accompagner le redressement économique du pays.



Ainsi, de par son amour au Chef de l’Etat, Macky Sall qu’il aime tant, l’Apériste soutient avoir beaucoup plus d’estime pour le leader de Rewmi qui a tout laissé derrière pour l’intérêt national du Sénégal. Le responsable politique d’Apr Kaolack se rappelle de l’histoire ancienne avec l’ancien Président Abdoulaye Wade qui a accepté en 1989, la main tendue d’Abdou Diouf. « Le Sénégal a beaucoup plus besoin aujourd’hui, du regroupement de ses hommes d’Etat, de ses ressources de valeurs et de qualité pour le redressement de son économie », reconnaît-il.



Et, la pandémie du Corona virus, venue donner un coup de frein net à la croissance des pays du monde entier, le Sénégal qui aspire à un développement économique, a plus besoin de cette unité d’hommes d’Etat. Constatant des nuages des risques de détérioration des conditions de vie des populations, Abdoulaye Khouma estime positivement l’apport d’Idrissa Seck, porté à la tête du CESE. Devant servir pour l’intérêt du Sénégal, le leader de Rewmi a fait montre d’une responsabilité républicaine indéfectible.



Sous ce registre, il reste d’avis que le Président Macky Sall tout comme Idrissa Seck qui a accepté cette main tendue pour l’intérêt supérieur du pays, méritent respect et encouragement. Abdoulaye Khouma considère qu’au-delà contingences politiques, des passes d’arme parfois épiques, une classe politique se doit d’avoir raison gardée pour éviter d’engager le pays dans un tourbillon d’instabilité politique préjudiciable à tous ses compatriotes. C’est là tout l’intérêt de ce nouveau compagnonnage politique. « En démocratie, assumer ses propres choix n’exclut pas le respect de celui des autres personnalités politiques avec qui des compatriotes partagent la même vision », a conseillé Khouma.



L’Apériste, étant dans l’espoir de voir l’économie du pays émerger avec l’union des forces vives de la nation et de l’accompagnement des projets et programmes, appelles tous les fils du pays à cesser les polémiques et travailler pour l’intérêt national.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos