Abdoulaye Latif Coulibaly: « Issa Cissokho était un virtuose du saxophone »

« L’annonce du rappel à Dieu du grand musicien Issa Cissokho m’a rempli d’une grande tristesse et plongé dans une profonde consternation », a dit d’emblée Abdoulaye Latif Coulibaly, saluant « la mémoire d’un grand artiste qui a développé un savoir-faire qu’il a su mettre au service de tous les groupes et spectacles auxquels il a participé ».



Chef d'orchestre du mythique Orchestra Baobab dont il a été l'un des membres fondateurs en 1972, Issa Cissokho est décédé ce dimanche 24 mars.



« Il était un virtuose du saxophone, a rappelé M. Coulibay. Sa carrière extraordinaire a été impulsée et protégée par un public conquis par sa générosité musicale et l’énergie qu’il dégageait ».



Le ministre de la Culture a tenu à présenter "les condoléances du Président de la République, Monsieur Macky Sall, du Gouvernement du Sénégal et de celui de la communauté artistique et culturelle, mes condoléances sincères à la famille éplorée et au peuple sénégalais ».

