Abdoulaye Makhtar Diop: «Le Programme «Xëyu Ndaw Ñi» doit être placé sous la tutelle du ministère de la Fonction publique» Se prononçant sur le Programme d’urgence pour l’Emploi et l’Insertion des Jeunes « Xëyu Ndaw Ñi», le député Abdoulaye Makhtar Diop a proposé qu’il soit placé sous l’autorité du ministère de la Fonction publique.



«J’ai entendu des députés demander que les recrutements des jeunes soient confiés au ministère de la Jeunesse, alors que c’est le contraire qui doit se faire. Je suis certainement l’un des rares ou le seul à avoir dirigé deux fois ce ministère, pour en connaître ses limites, quels que soient les ambitions, la compétence et le sérieux qu’incarne l’actuel ministre », souligne le parlementaire.



Et Abdoulaye Makhtar Diop d’insister que toutes les questions liées entre autres au recrutement et à l’avancement des instituteurs, sont du ressort des services de la Fonction publique.



« La déconcentration de vos services devrait être accompagnée des services du ministère des Finances et du Budget. Pendant qu’on construit des Maisons des Jeunes, il faut revenir à la formule des services régionaux de main-d’œuvre. Ces centres doivent être le point focal de la concentration de la demande de distribution et de la ventilation des jeunes », affirme le Grand Serigne de Dakar.



Il estime en outre que l’Etat doit mettre à la disposition du ministère de la Fonction publique, la gestion des écoles de formation, dont l’Enam et l’Endss. Pour lui, le ministre de la Fonction publique devrait prendre en charge le recrutement, la formation ainsi que le suivi de la carrière des fonctionnaires sénégalais.



« Ce ministère doit être le pivot de l’action gouvernementale, si nous voulons réussir les projets du président de la République », déclare Abdoulaye Makhtar Diop.













