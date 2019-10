Abdoulaye Néné Cissé : l’administration américaine voulait qu’il soit enterré aux USA L’administration américaine voulait qu’Abdoulaye Néné Cissé, le fils du médiateur de la République Me Alioune Badara Cissé, engagé dans l’armée américaine, et tué aux USA, soit enterré sur le sol américain. C’est en tout ce que révèlent L’AS et Kritik, citant le père du défunt.

«C’était la croix et la bannière pour récupérer le corps parce que les autorités américaines avaient des craintes pour sa sécurité et voulaient l’enterrer sur le sol américain», a, en, déclaré ABC.

Abdoulaye Néné Cissé a été inhumé, hier aux cimetières de Bakhya à Touba.



