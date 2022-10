Abdoulaye Seydou Sow, le Baye Fall de Macky (Par Alioune Badara Sylla) De Kaffrine à Koungueul, en passant par Birkilane et Malhem Hoddar, le discours est le même: " Abdoulaye Seydou Sow, la constance".

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Octobre 2022 à 23:20 | | 0 commentaire(s)|

Son engagement patriotique à servir le Sénégal, sa loyauté auprès du chef de l'état, Son Excellence, le Président Macky Sall, sa clairvoyance, son imagination féconde et son abnégation au-delà de tout ce que l’on peut imaginer lui ont permis d’engranger des résultats de haute facture lors des élections municipales, législatives et du HCCT dans les 4 départements de la région de Kaffrine.



Homme d’ouverture et de dialogue, le Ministre Abdoulaye Seydou Sow intègre dans ses atouts cette intelligence qui fait qu’il est un être accomplissant capable de réactualiser ses rapports avec ses semblables.



Sans tambour ni trompette, il a toujours servi la région de Kaffrine avec dévouement et d’une constance digne de la fourmi ouvrière.



A mon nom personnel et aux noms de l'ensemble des leaders de la coalition Naataangué Askan Wi dirigée par le Dr. Mohamed Diallo, je vous renouvelle mon engagement sans faille à vous servir dans la plus grande loyauté.



Alioune Badara Sylla

Vice-président du conseil départemental de Malhem Hoddar

Membre de la coalition Naataangué Askan Wi



