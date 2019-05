Abdoulaye Sow au personnel du Coud : "Je réussirai avec vous, j'échouerai avec vous" L'administrateur civil, Abdoulaye Sow, nommé Directeur général du Centre des Oeuvres universitaires de Dakar (Coud), a officiellemnt pris, ce jeudi, les commandes des mains de Cheikh Oumar Hanne, qui est passé ministre. Occasion saisie par M. Sow pour inviter le personnel à mouiller le maillot.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mai 2019 à 11:56 | | 0 commentaire(s)|

Dans une salle comble, renseigne le journal "Kritik", M. Sow dira : " Je voudrais dire aux personnels que je n'entends pas réussir seul. Je réussirai avec vous, j'échouerai avec vous. Je suis dans un sport collectif, le capitaine peut être bon, mais ne peut jamais faire gagner une équipe".



Non sans relever : "Chacun doit jouer son rôle, dans le respect des uns et des autres, dans une logique de concertation permanente et de dialogue permanent. Et nous allons continuer ensemble d'être sur la ligne". Aux étudiants, Abdoulaye Sow dira avec humour : "Nous sommes venus un peu avec la cravache. Mais nous sommes venus pour, ensemble, améliorer votre cadre de vie".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos