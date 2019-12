Abdoulaye Sow aux jeunes de l’APR: "Aux coups, il faut répondre par des coups" A Saint- Louis où il animait samedi un Panel, Abdoulaye Sow a invité les jeunes l’Apr répondre coup pour coup aux attaques venant de l’opposition. « Parfois, il faut apporter un discours chaud. Si on vous attaque, il faut répondre par l’attaque. Aux coups, il faut répondre par des coups", décrète le Directeur général du Coud sous les ovations du public, composé de jeunes et de responsables de l’Apr. Par eux, il y avait le ministre Mansour Faye, le député Djibril Wade, Thérèse Faye Diouf, Maodo Malick Mbaye…

