Abdoulaye Sow fait déguerpir les tabliers de l’avenue Cheikh Anta Diop: affrontements violents entre commerçants et services de sécurité du Coud De violents affrontements ont eu lieu ce jeudi matin pendant une heure, entre les tabliers installés devant l’université Cheikh Anta Diop et les services de sécurité du Centre des œuvres universitaires (Coud). La raison, une opération de déguerpissement menée par ces derniers, sur ordre du nouveau directeur du Coud, Abdoulaye Sow. Des violents affrontements qui ont pris fin après l’intervention d’une autorité de la police, qui a mis fin aux opérations de déguerpissement.

