Abdoulaye Sylla Ecotra, en partenariat avec Mamico Femme Chic, offre 5 millions en kits scolaires aux nécessiteux, à travers tout le Sénégal Rédigé par leral.net le Lundi 9 Octobre 2023 à 20:15 | | 0 commentaire(s)| Abdoulaye Sylla, philanthrope et initiateur de l'organisation C50% PN, s'est associé à Mamico Femme Chic, une organisation sociale, pour offrir 5 millions de francs CFA en kits scolaires aux nécessiteux, à travers le Sénégal. Cette initiative vise à soutenir les jeunes, en particulier ceux des zones rurales, en leur fournissant des fournitures scolaires essentielles. La distribution des kits aura lieu en direct sur la page Facebook de Mamico Femme Chic, le dimanche à 18h, preuves à l'appui.

Abdoulaye Sylla, un philanthrope discret :



Abdoulaye Sylla est reconnu pour son engagement philanthropique discret envers les jeunes et les communautés dans le besoin. Sa participation à cette initiative, en partenariat avec Mamico Femme Chic, témoigne de son dévouement constant pour le bien-être des Sénégalais. Il a accepté la demande de Mamico Femme Chic, d'aider les membres de son groupe et les jeunes hommes et femmes des zones rurales, en fournissant des kits scolaires.



Mamico Femme Chic et son engagement social :



Mamico Femme Chic est une organisation engagée dans des activités sociales visant à améliorer la vie des communautés. Elle a lancé un appel à l'aide à Abdoulaye Sylla, pour soutenir les jeunes, en leur fournissant des fournitures scolaires. Cette initiative démontre son souci constant du bien-être de la jeunesse sénégalaise et son désir de contribuer à leur éducation.



Distribution en direct sur Facebook :



La distribution des 250 kits de fournitures scolaires sera réalisée en direct sur la page Facebook de Mamico Femme Chic. Cette transparence permettra à tous les intéressés, de suivre l'événement et de voir les preuves de l'engagement d'Abdoulaye Sylla et de Mamico Femme Chic envers la communauté. Cela renforce la confiance dans l'efficacité de l'initiative.



Appel à tous les Sénégalais :



Abdoulaye Sylla et Mamico Femme Chic invitent tous les Sénégalais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, à se joindre à cette initiative, en suivant la page Facebook de Mamico Femme Chic. C'est une occasion pour la nation de se rassembler, pour soutenir la jeunesse et contribuer à leur éducation.



L'initiative d'Abdoulaye Sylla en partenariat avec Mamico Femme Chic, pour offrir 5 millions de francs Cfa en kits scolaires aux nécessiteux à travers tout le Sénégal, est un exemple inspirant d'engagement philanthropique envers la jeunesse et les communautés défavorisées. La distribution en direct sur Facebook, renforce la transparence de l'opération et encourage la participation de tous les Sénégalais dans cette noble cause. Cette initiative témoigne de la capacité de la société civile à faire une réelle différence dans la vie des citoyens.





