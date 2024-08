Abdoulaye Sylla Interpellé : Où sont Passés les 23 Milliards Destinés à Diamniadio? Abdoulaye Sylla, acteur clé dans le financement du projet d'assainissement du pôle urbain de Diamniadio, est aujourd'hui au centre d'une controverse majeure. Pendant la crise de la COVID-19, il a remis 23 milliards de FCFA qu'il avait obtenus sous forme de prêt au nom de l'Etat du Sénégal, mais une question demeure : à qui a-t-il remis ces fonds, et comment ont-ils été utilisés ?



Dans l'exécution de ce marché crucial, un retard notable a été observé. En réalité, ces retards sont liés au fait que l'État aurait emprunté les 23 milliards de FCFA des fonds que Sylla avait obtenus de l'extérieur. Confronté à cette situation, Sylla a mis une pression considérable sur l'État, qui a finalement réussi à obtenir un prêt de 7 milliards de FCFA auprès de la Banque de Crédit Agricole pour combler ce déficit.



Cependant, cette situation s'est complexifiée avec l'arrivée d'une nouvelle direction générale à la Banque de Crédit Agricole, qui a bloqué les comptes d'Abdoulaye Sylla en raison du remboursement non effectué des 7 milliards de FCFA. Ce n'est que récemment, le lundi 5 août 2024, que le ministre des Finances a trouvé une solution, aboutissant à la signature d'une convention pour le recouvrement de cette créance avant la fin de l'échéance en mai 2025.



Une question persiste : pourquoi Abdoulaye Sylla n'a-t-il pas porté plainte contre l'ancien régime, préférant attendre jusqu'à maintenant pour se plaindre de cette situation ? Qui a cautionné ce détournement d'objectif des 23 milliards de FCFA, et quelles sont les implications pour l'État du Sénégal dans cette affaire ?



Il est essentiel qu'Abdoulaye Sylla fournisse des réponses claires sur la destination des 23 milliards, ainsi que sur les responsables de cette situation. L'opinion publique mérite de savoir comment ces fonds, destinés à un projet aussi crucial que l'assainissement de Diamniadio, ont été gérés et pourquoi il a fallu attendre autant de temps pour que des mesures correctives soient prises.



