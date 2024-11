Abdoulaye Sylla en caravane à Kolda :«Nous prônons l’auto-emploi, nous sommes différents de ceux qui parlent et ne font rien» Après les étapes de Ziguinchor, Oussouye, Goudomp, la caravane de la tête de liste And Bessal Sénégal (Abs), Abdoulaye Sylla, a fait cap sur Kolda à la rencontre de ses investis et de la population du Fouladou. Pour le 17 novembre prochain, il a appelé la région de Kolda à être en première ligne de la naissance d’un Sénégal nouveau en participant activement à la victoire de la coalition ABS. Avec Les Echos

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2024 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

« J’ai constaté, à mon arrivée à Kolda, que les jeunes ne travaillent pas. Si nous avons la majorité à l’Assemblée nationale, nous aurons un nouveau gouvernement qui va mettre en place des unités de transformation pour permettre à la jeunesse de travailler », indique Abdoulaye Sylla



Il ajoute :: « Nous sommes les artisans de l’auto-emploi et nous allons vous accompagner pour que vous puissiez devenir vos propres employeurs. Nous allons financer des unités de transformation afin de créer de la valeur ajoutée avant de vendre vos produits et d’avoir du profit »



Des promesses réalisables, de l’avis de la tête de liste de la coalition Abs, contrairement au discours populiste qu’on sert et qui dit-il, n’est suivi d’aucun acte concret.



« Nous prônons l’auto-emploi et nous sommes différents de ceux qui parlent et ne font rien », renchérit le patron d’Ecotra. qui rappelle que l’emploi des jeunes occupe une place centrale dans son programme. Il a aussi promis de s’investir à Kolda dans l’éducation, les infrastructures routières, l’assainissement et l’éclairage public.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook