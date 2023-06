Abdoulaye Tine demande à Macky Sall de rendre le tablier : Le sang a trop coulé au “pays de la Teranga”

Le moment est venu de changer l'histoire de notre nation. Le moment est venu de tourner la page sur ces années sombres et de bâtir un avenir meilleur. J’appelle donc Macky Sall à quitter le pouvoir dans les meilleurs délais, pour la sauvegarde de la paix et de la stabilité du pays

Je pense aux blessés, aux personnes emprisonnées, aux victimes des violences, aux Sénégalais empêchés de travailler, d’accéder aux soins, à toute cette jeunesse brutalisée

Les récentes manifestations ont mis en évidence la colère, le ras-le-bol généralisé de nos concitoyens face aux abus de pouvoir, aux arrestations arbitraires et aux violations flagrantes du droit. Je comprends et je partage cette colère légitime. Les Sénégalais se sont levés, avec courage et détermination, pour défendre leurs droits fondamentaux, leur dignité et leur avenir. Nous sommes tous témoins de l'expression du désespoir d'une nation et d’une jeunesse qui aspire à la justice, à la transparence et à une gouvernance responsable”. “Rongoñu Baadoolo moy siim cere buur !

Et tout cela renforcé par les deux derniers mandats et sa suite de décisions politiques injustes et indignes de notre grande nation

anticonstitutionnel et immoral