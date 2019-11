Abdoulaye Wade-Madické Niang: comment les deux se sont réconciliés C’est l’aboutissement d’une volonté du Khalife général des Mourides, qui a rencontré le désir de retrouvailles du couple politique qui a gouverné le Sénégal de 2000 à 2012. Entre Madické Niang et Abdoulaye Wade, la paix règne désormais en… maître.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Novembre 2019 à 09:23 | | 0 commentaire(s)|

Pas qu’un simple hasard, il y avait la main de Dieu tissant la toile d’un destin commun. Entre Abdoulaye Wade et Madické Niang, ce n’était pas simplement une histoire de camarades de parti, le Pds. De profession, celle d’avocat. Entre eux, c’était une question de foi : en Dieu, le Tout-puissant, en Mohamad, son Envoyé, et à Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du Mouridisme. Ce qui fait que quand les deux hommes qui ont galéré ensemble dans l’opposition et gouverné ensemble le Sénégal de 2000 à 2012, se sont déchirés, à la veille de la Présidentielle de 2019, beaucoup en ont été pris de tristesse. Et depuis les retrouvailles des Présidents Abdouylaye Wade et Macky Sall, scellées en plein jour, lors de l’ouverture de la grande mosquée Massalikoul Jinaan à Dakar, par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, la chronique ne se posait plus qu’une seule question : à quand la réconciliation entre le Président Wade et son ministre de la Justice d’alors, Me Madické Niang ? Un souhait réalisé par le guide des mourides et rendu public depuis hier vendredi, par un communiqué de presse officiel du Parti démocratique sénégalais du Pape du Sopi.







La rencontre de Touba et la volonté de Serigne Mountakha



Tout commence au lendemain du Magal de Touba, célébré le 17 octobre dernier. Une semaine après cet événement religieux, Me Madické Niang se rend chez le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour faire son Ziar, pour réaffirmer son ancrage dans la confrérie mouride. Au détour de leurs échanges, Serigne Mountakha Mbacké demande pour la première fois à son hôte des nouvelles de Me Abdoulaye Wade et lui exprime son désir de voir toute dissension s’éteindre entre eux. Comme s’il a longtemps attendu ce moment, Me Madické Niang lui répond qu’il a toujours souhaité se réconcilier avec son «grand ami» et qu’il ne voulait que du bien. Pour étayer son propos, Me Madické Niang dit au Khalife des mourides que c’est parce qu’il porte Me Wade dans son cœur que depuis que ce dernier a quitté son domicile de Fann Résidence, il n’y a pas mis les pieds. «Je n’ai pas réclamé les clés de ma maison parce que je ne voulais pas qu’il ait l’impression que j’étais pressé qu’il parte. Abdoulaye Wade restera toujours celui qu’il a toujours été pour moi», dit Madické Niang au Khalife.







Serigne Mountakha Mbacké prend bonne note de la réponse de Madické Niang et engage les démarches pour rapprocher les deux ex collaborateurs, qui ont cheminé pendant plusieurs décennies et qui ont été séparés à la veille de l’élection présidentielle du 26 février 2019, quand Madické Niang s’est présenté, se démarquant de la volonté du parti de Me Abdoulaye Wade. Moins d’un mois après, il délègue son frère, Serigne Issakha Mbacké, pour jouer les bons offices. L’émissaire du Khalife se rend d’abord chez Me Wade pour livrer le message de son grand frère. Sur place, il trouve un fidèle talibé mouride qui connait ce que vaut le Ndigeul dans la confrérie mouride. «Serigne Issakha Mbacké, ancien Ambassadeur, est allé auprès du Président Abdoulaye Wade pour lui transmettre un message en deux points, dont l’un porte sur ses relations avec Madické Niang. Le messager a indiqué au Président Wade que le Khalife Général des Mourides souhaitait sa réconciliation avec Madické Niang. Le Président Wade a répondu que le vœu du Khalife étant un Ndigeul, pour sa part, ce dernier pouvait considérer la réconciliation comme déjà faite», informe un communiqué du Parti démocratique sénégalais (Pds). Pour marquer toute sa disponibilité à matérialiser la réconciliation, Me Wade propose d’appeler Me Madické Niang au téléphone pour que le Khalife sache qu’il a commencé à exécuter son Ndigeul. Mais c’est Serigne Issakha Mbacké, qui établit le contact téléphonique entre eux. Les deux «amis» qui sont restés plusieurs mois sans se parler, engagent une discussion sincère. Me Wade lui a fait savoir qu’il compte suivre les recommandations du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, à la lettre. Madické se réjouit de l’attitude positive adoptée par Wade. Dans la foulée, Me Wade lui fait une confidence. «Serigne Mountakha m’a dit que tu avais toujours souhaité cette réconciliation et que, pour cette raison, tu n’as voulu ni occuper ni louer la maison de Fann que tu m’avais prêtée», dit Wade à Madické, au bout du fil.



Une autre rencontre avec Serigne Mountakha



Après leurs échanges pleins d’amabilités, Me Madické Niang manifeste sa volonté de se rendre au domicile du Président Wade, selon sa convenance. Ensuite, Serigne Issakha fait cap chez Madické Niang pour lui délivrer le message du Khalife. Ce dernier lui témoignera toute sa reconnaissance et lui dit qu’il a définitivement enterré la hache de guerre et qu’il irait voir Me Wade dans les plus brefs délais. Entre-temps, Me Madické Niang s’est rendu à Saint-Louis et doit rentrer ce dimanche. De sources proches des deux camps, dès son retour, il se rendra chez Me Wade, lundi ou mardi prochain pour officialiser leur réconciliation aux yeux du monde. Et au sortir de cette entrevue, Me Madické Niang se rendra, selon un de ses proches, dans la cité religieuse de Touba, pour rendre compte au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

source L’Observateur



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos