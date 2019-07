Abdoulaye Wade, ancien Président: « Ousmane Tanor Dieng est un grand commis de l’Etat, un homme politique partisan, engagé et correct » L’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade a présenté ses condoléances, suite au décès du secrétaire général du Ps et président du Hcct, Ousmane Tanor Dieng. Il estime qu’Ousmane Tanor Dieng est un grand commis de l’Etat, un homme politique partisan, engagé et correct.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juillet 2019 à 20:21 | | 0 commentaire(s)|

« Un grand commis de l’Etat, un homme politique partisan, engagé mais correct. Voilà ce que le Sénégal retiendra avec le rappel à Dieu de Ousmane Tanor Dieng, Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Secrétaire Général du Parti Socialiste. Grand Républicain, il a su tout au long de sa carrière administrative, allier dans le combat politique, rigueur et courtoisie », a dressé à travers un communiqué l’ancien Chef de l’Etat, Abdoulaye Wade.



Nos deux idéologies, précise-t-il, se sont heurtées parfois, avec violence. Mais toujours, avec le sentiment d’agir pour le Sénégal. « Je présente mes sincères condoléances à sa famille et, à sa formation politique, constituée de mes adversaires légendaires, chacun étant convaincu d’agir dans l’intérêt du Sénégal. Aussi, je prie Allah, le Tout Puissant, de lui accorder son pardon et de l’accueillir dans son paradis Al firdaws. Paix à son âme. ».



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos