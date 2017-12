Abdoulaye Wilane met en garde Khalifa Sall et Cie : "Ils n'ont qu'à bomber le torse, mais c'est fini…" Quelques heures avant le prononcé de la résolution du Bureau politique, c’est Abdoulaye Wilane qui s’est adressé à la presse pour annoncer que l’exclusion de Khalifa Sall et Cie. Le porte-parole du Ps a mis en garde ses désormais ex-camarade contre l’usage sans autorisation des couleurs et symboles du Parti socialiste ou contre toute autre action à son nom.

Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Décembre 2017 à 11:39 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook