Abdourahmane Baldé : Un héritage de succès et de dévouement à la Lonase (18 milliards de bénéfices) L'entreprise a enregistré un bénéfice record de 18 milliards FCFA Dans l'histoire récente de la Loterie Nationale Sénégalaise (Lonase), un nom résonne avec éclat et prestige : Abdourahmane Baldé, plus affectueusement appelé "Doura". Son passage à la tête de cette institution emblématique, restera gravé comme une période de prospérité et d'innovation sans précédent.



C'est avec une profonde émotion, mêlée à une fierté indéniable, que nous rendons hommage à un homme qui a su, en quelques mois seulement, inscrire son nom en lettres d'or dans les annales de la Lonase. Sous sa direction éclairée, l'entreprise a enregistré un bénéfice record de 18 milliards FCfa, témoignant ainsi de sa vision stratégique et de son engagement sans faille envers l'excellence.



Cette réussite spectaculaire ne saurait être attribuée uniquement à un individu, mais elle est le fruit d'un travail d'équipe remarquable. L'équipe dirigeante, sous la houlette d'Abdourahmane Baldé, a su insuffler un vent de dynamisme et d'efficacité à toute l'organisation. Chaque employé a contribué, à sa manière, à cette réussite collective, démontrant ainsi que le travail acharné et la détermination, sont les piliers de tout succès.



Au-delà des chiffres impressionnants, Abdourahmane Baldé laisse derrière lui un héritage de dévouement et d'engagement envers les populations sénégalaises. Originaire de Kolda, sa région natale, il a toujours eu à cœur de soutenir les communautés locales, à travers diverses initiatives sociales. Son parcours académique brillant, de la France au Sénégal, témoigne de sa détermination à exceller dans tous les domaines qu'il embrasse.



En tant que juriste-fiscaliste chevronné, Abdourahmane Baldé a su mettre ses compétences au service du développement économique et social de son pays. Avant de prendre les rênes de la Lonase, il a fondé AB PARTNERS SAS, une société de conseil dédiée à accompagner ses clients dans leur croissance économique durable.



Avec son départ de la Lonase, pour se lancer dans le secteur privé, Abdourahmane Baldé ouvre un nouveau chapitre de son parcours professionnel. Nul doute qu'il continuera à briller par son leadership éclairé et son engagement envers l'excellence.



En cette journée dédiée aux travailleurs, nous saluons le parcours remarquable d'Abdourahmane Baldé et nous nous inspirons de son exemple de détermination, de travail acharné et d'engagement envers la réussite collective. Son passage à la Lonase restera à jamais gravé dans les mémoires, comme une période de succès, d'innovation et de service désintéressé envers la nation sénégalaise.

