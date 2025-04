Abdourahmane Diouf annonce une révision totale du système d’enseignement sénégalais

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Abdourahmane Diouf, a annoncé, dimanche, une révision totale du système d’enseignement sénégalais.



Il affirme être en train de revoir, avec ses collègues Moustapha Guirassy et Moustapha Ndieck Sarré, respectivement ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, comment le faire.



Il s’exprimait lors de la cérémonie officielle de la 95ème édition de la Ziarra générale, en l’honneur de Khalifa Ababacar Sy, premier khalife de Elhadji Malick Sy. Il était accompagné de Ousseynou Ly, ministre conseiller, porte-parole de la présidence de la République, du gouverneur de Thiès, du préfet et des autorités municipales.



Les corrections en vue ont pour finalité de “revoir totalement le système d’enseignement dans notre pays, sous la supervision du président de la République et du premier ministre Ousmane Sonko”, a-t-il dit, en relevant toutefois la qualité des ressources humaines du Sénégal.



“Nous pouvons être au bord du gouffre, mais nous ne tomberons jamais dans le gouffre. Nous, le Sénégal, le pays de Khalifa Ababacar Sy, un homme d’équilibre et de dialogue”, a affirmé Abdourahmane Diouf.



Serigne Papa Mactar Kébé, en délivrant le message du Khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour, a noté que ce dernier “invite les Sénégalais à soigner profondément leurs attitudes en direction de la petite enfance”. “Cette catégorie de la population doit être prise en charge pour bâtir un Sénégal où la solidarité et la foi vont rythmer le développement de notre société”, a souligné Papa Moctar Kébé.



Il assure que le respect entre les différentes composantes de la société est une nécessité pour garantir une “vie normale” de la société, mais aussi et surtout la “cohésion sociale”, rapporte Serigne Papa Mactar Kébé.

L’édition 2025 de la Ziarra générale a enregistré cette année une délégation de Touba conduite par Serigne Abdou Lahat Mbacké Gaïndé Fatma.



“Nous sommes dans notre propre famille. Ce cadre que représente la Ziarra générale est une tribune pour perpétuer les bonnes œuvres de Khalifa Ababacar Sy qui est un repère dans l’islam au Sénégal, grâce à son enseignement et son riche héritage”, a dit Serigne Cheikhouna Mbacké, au nom de la délégation venue représenter le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



Le représentant du Khalife général des Tidianes a remercié les plus hautes autorités du pays, saluant leurs efforts pour assurer la quiétude du Sénégal, sans laquelle aucun développement n’est possible.



La Ziarra générale était pour Serigne Babacar Sy une tribune pour renouveler ses enseignements et communier avec ses disciples.



L’association religieuse “Dahiratoul Kiram” est la première structure à avoir reçu la bénédiction du marabout, en vue de l’organisation de ce rassemblement en 1930. Tous les autres “dahiras” (associations religieuses) ont ensuite suivi les pas du “Dahiratoul Kiram”, jusqu’à ce que le rendez-vous s’impose dans l’agenda religieux de Tivaouane.



Aps