Abdourahmane Diouf vilipende le boss de Rewmi : «Tout ce qu’on sait de mauvais sur Macky, c’est Idrissa Seck qui nous l’a dit» Entre Abdourahmane Diouf et Idrissa Seck, leader de Rewmi, l'amitié a cédé la place au désamour et à la désaffection. Dans l’une de ses sorties, Idrissa Seck avait soutenu avoir été déçu par Abdourahmane Diouf.

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Août 2023 à 10:29 | | 0 commentaire(s)|

Abdourahmane Diouf , ayant longtemps ruminé sa colère contre son ancien mentor, a répliqué. « Idy ne devait pas, devant des millions de sénégalais, dire que je l’ai déçu. Parce que j’ai eu un parcours avec Iui. Je vais vous donner une anecdote et je ne trahis aucun secret.



En 2012, quand on a décidé de revenir au Sénégal pour l’accompagner, moi je suis venu avec zéro franc. Je l’ai accompagné pendant 8 ans. J’avais un seul objectif : c’était de le voir être président. Pourtant, il n’est pas plus instruit que moi, il n’a pas plus de diplômes que moi », raconte le leader de « Awalé.



Avant de poursuivre : « malgré cela, j’ai tout laissé et j’ai décidé de l’accompagner. Donc, je ne sais pas pourquoi il a dit que je l’ai déçu ». De l’avis de Abdourahmane Diouf, c’est plutôt Idrissa Seck qui a déçu toutes les personnes qui étaient avec lui en rejoignant Macky Sall.



Il explique : « En 2019, on était 899.555 sénégalais qui ont voté pour Idy et lui ce qui fait 899.556. Ils l’ont dit après que " Macky c’est toi''. 2007 il était 2e. Il a laissé ça et a décidé de retourner chez Abdoulaye Wade. On a pensé qu’il s’est trompé de bonne foi et on l’a défendu. C’est la raison pour laquelle il a été sanctionné en 2012. Moi je suis constant. Et je vais vous dire que tout ce qu’on sait de mauvais sur Macky Sall c’est Idrissa Seck qui nous l’a dit. Et pourtant aujourd’hui ils se sont réconciliés »

Le Grand Panel



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook