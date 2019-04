Abiba éteint la polémique : « ‘’Oh la la’’ est un feeling chanté partout au Sénégal » La jeune chanteuse Abiba ne veut surtout pas polémiquer autour du fameux concept ‘’Oh la la’’ pour lequel elle est accusée de plagiat. La jeune chanteuse qui refuse de se prononcer sur cette affaire avoue que le concept n’est pas d’elle, mais souligne que « c’est un feeling qui est chanté partout au Sénégal et que j’ai repris », précisant que le single qu’elle a sorti s’appelle ‘’Sargal Djiguène’’ et non ‘’Oh la la’’. Abiba préfère se concentrer sur son avenir avec la préparation de son prochain album et des prestations à venir. Elle dit dit ne pas exclure un jour un duo avec Waly Seck et, pourquoi pas, chanter au Grand théâtre.

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Avril 2019 à 14:18 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos