Abidjan : quatre morts dans l’effondrement d’un immeuble

Un immeuble habité s’est effondré hier lundi, à Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire, faisant quatre morts, selon un bilan provisoire du groupement des sapeurs-pompiers. Cet immeuble de quatre étages, situé à Angré 8e tranche, dans la commune de Cocody, nord d’Abidjan, s’est effondré autour de 00h26 du matin.



Le bilan provisoire à la mi-journée fait état de 34 victimes dont 13 évacuées, 17 mises en sécurité et 04 décédées (un homme, une femme et deux enfants). Les recherches se poursuivent en alternant moyens lourds et techniques manuelles.



L’effondrement de bâtiments est une tragédie fréquente en Côte d’Ivoire. Le 27 février dernier, un immeuble en construction s’est effondré à Treichville, au sud d’Abidjan, faisant sept morts.

Rewmi