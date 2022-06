Abidjan : un dealer franco-sénégalais s'évade de prison

Un détenu franco-sénégalais qui a été condamné à 10 ans d’emprisonnement pour trafic international de drogue a pu s’échapper de la maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA). Mohamed Tambédou, le fugitif, mis sous mandat de dépôt depuis le 31 mai 2019 a bénéficié vraisemblablement de l’aide d’agents pénitentiaires pour s’évaporer dans la nature.



En effet, selon le communiqué du ministère de la Justice ivoirienne, trois agents pénitentiaires à savoir Koné Sakaridjia et Koné Lacina et un agent du service social Koné Zeba ont, sans autorisation de leurs supérieurs hiérarchiques respectifs et munis de faux documents, extrait de sa cellule le franco-sénégalais le 16 Juin dernier pour le conduire à l’extérieur de la maison d’arrêt afin qu’il effectue une opération bancaire. Le détenu leur aurait par la suite échappé, ont-ils affirmé, après les avoir entraînés dans une résidence. Une procédure a été ouverte contre Mohamed Tambédou pour évasion et complicité d’évasion à l’encontre des trois agents.

