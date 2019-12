Abinoro Collins: Le Nigérian qui réalise d’incroyables sculptures grandeur nature avec des cuillères

Abinoro Akporode Collins est un artiste fin avec un intérêt unique pour la sculpture et le dessin. Il n’est pas seulement un sculpteur, il fait sa création avec des cuillères, une coutellerie populaire dans chaque maison.



Abinoro a pu créer des œuvres d’art détaillées avec seulement des cuillères. Un regard sur certaines de ses œuvres se transforme facilement.



Sur sa page instagram, il y a des photos montrant différentes choses qu’il a faites. L’un des chefs-d’œuvre captivants est un buste de femme à lunettes avec des cuillères lui servant de collier et de barrette de cheveux.



Un autre qui captive est un aigle figé dans l’action alors qu’il s’apprêtait à se percher.



Abinoro utilise des cuillères pour réaliser le grotesque dans une image sculptée d’un homme (âge inconnu, peut-être à la fin ou au début de la quarantaine sur le point de s’agenouiller sur une jambe.



Ce qui frappe le plus dans cette pièce en particulier, c’est que le visage de l’homme est dépourvu de visage mais avec une collection de boules.