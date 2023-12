Abords du stade Leopold Sedar Senghor, en pleins travaux de réhabilitation : Quand l’insécurité dicte sa loi ! Sud-Quotidien- Chaque année, on enregistre plusieurs victimes des violences perpétrées par les individus qui squattent le périmètre du stade. Mini-Reportage aux alentours d’une infrastructure sportive dont la fin des travaux de réhabilitation est prévue en décembre 2025 mais où le sentiment d’insécurité est la chose la mieux partagée

Les agressions physiques sont en passe de devenir monnaie courante au parking du stade Léopold Sédar Senghor. Dimanche dernier, un apprenti mécanicien a été poignardé à coup de couteau à la suite d’une altercation avec un conducteur de Jakarta.



L e parking du stade est le raccourci qu’empruntent les habitants des Parcelles Assainies pour se rendre à Grand Yoff, Khar Yallah entre autres. Sur les lieux, on constate l’installation de plusieurs cantines de fortune.



Les gargotes ont envahi littéralement cet endroit aménagé pour permettre aux automobilistes de garer leur voiture à l’occasion des matches de football que le terrain doit abriter. Le décor a complétement changé à cause du niveau de dégradation très avancée des lieux.



Pis, près du mur de clôture du stade, des vendeurs de matériaux de construction ont créé des dépôts de vente défiant toute norme. Ils commercialisent du sable et du béton.



Les accidents de voiture sont fréquents, sans les dépôts. Avec les camions gros porteurs qui se relaient quotidiennement aux abords du complexe sportif, le risque d’accident est réel. Pour cause, le lieu n’est pas indiqué pour ces genres d’activité. A cela s’ajoute le virage qui constitue un véritable danger pour les passants.



Moustapha S, un habitué du coin, fait remarquer : « ce n’est pas tous les jours que les policiers sont présents sur les lieux. La sortie des véhicules des carrières expose les nombreux piétons. Les autorités doivent prendre des mesures et mettre un mettre un terme à cette situation d’insécurité qui règne sur les lieux»



La route qui relie l’autoroute au parking défectueuse



Pourtant, des mesures ont été prises pour débarrasser le parking de ses occupants. Les autorités les avaient en effet contraints à quitter de force, en mobilisant les forces de sécurité obligées d’intervenir à coups de grenades lacrymogènes afin de permettre aux bulldozers de raser toutes les cantines. Seulement, après les opérations de déguerpissement, ce fut le retour à l’ancien schéma. « Les gens reviennent s’installer de nouveau.



Dans cette situation, c’est l’Etat qui est perdant. Les opérations ont coûté de l’argent. Malheureusement, toutes ces dépenses tombent à l’eau, faute de suivi », déplore un riverain du stade. Les vols et agressions hantent le sommeil des habitants des quartiers comme Grand Yoff, Grand Médine entre autres. « Certaines heures de la nuit, le parking du stade est un sens interdit. A cause des agressions récurrentes. Les personnes ont été retrouvées mortes sur ce parking», avoue d’ailleurs un vendeur



Il faut enfin relever que les travaux de réhabilitation de l’exstade de l’Amitié qui doivent fin en Décembre 2025 se poursuivent timidement. Ces travaux pour la réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor doivent coûter 20 milliards de francs Cfa. Aujourd’hui, la question que les riverains du premier grand stade de Dakar, avant celui de Diamniadio, c’est pourquoi les autorités n’ont pas pensé à la sécurisation du périmètre.

