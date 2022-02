Abou Abel Thiam: « Le Président Sall a doté les candidats de BBY, d’avantages importants »

Le Président Macky Sall a parfaitement raison de mettre en exergue la victoire de la coalition BBY. Nous étions en compétition, et dans les résultats globaux, la grande majorité de nos compatriotes renouvelle sa confiance à la politique et aux options du Président Sall. Sa victoire est large et incontestable. Sauf à faire preuve de mépris de la démocratie et de la dignité citoyenne des Sénégalais de 38 départements sur les 46 que compte le pays. Il ne s’agissait pas de son élection personnelle directe, mais le message sorti des urnes, à travers les suffrages de nos concitoyens, est clair : les Sénégalais, responsables et avertis, sont satisfaits de l’action du Président Sall. L’opposition n’échangerait pas ses résultats avec les nôtres.



Certes, nous n’avons pas pu conquérir certaines circonscriptions, comme la capitale Dakar, ou encore Ziguinchor. Mais c’est ça aussi le jeu démocratique. Nous ne sommes plus à l’ère des majorités qui emportent tout. Au demeurant, ces insuccès de nos candidats, comme dans toute élection locale, relèvent avant tout, et surtout, de la responsabilité de ces candidats. Ils n’ont pas su tirer profit de l’avantage que leur a accordé le Président Macky Sall ?



Quel est cet avantage ?



Je vise les très importantes réalisations du chef de l’Etat, notamment dans Dakar. Par exemple, le BRT en voie de finition, le TER si profitable aux populations, les nombreux ponts et passerelles, la prise en charge bénéfique des inondations en banlieue, constituent, à mes yeux, des éléments à l’actif de notre camp, que les candidats auraient pu mieux exploiter, par un travail d’explication et de proximité. C’est un avantage comparatif très notable, obtenu grâce au Président Macky Sall, et que nos candidats auraient pu bien exploiter. Je ne peux pas admettre que les populations faisant l’objet d’autant d’attention, dans la capitale, votent en majorité contre la liste du pouvoir. Les relais n’ont pas bien fonctionné, à mon avis.



Vous avez parlé de problèmes de casting…



Pour rester dans l’ambiance actuelle de football, disons que l’entraîneur ne peut pas se substituer aux joueurs sur le terrain. Certes, le choix des candidats a été établi par le Président Sall. Mais la responsabilité de la défaite incombe d’abord et avant tout, aux responsables. Au demeurant, ceux qui par le maintien de leurs candidatures, se sont démarqués de ses choix, créant ainsi des doubles listes du pouvoir, nous ont fait perdre dans beaucoup de cas.











