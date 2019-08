Abou Diallo : « la libération de Khalifa Sall est devenue une demande sociale » Membre du Front citoyen pour la libération de Khalifa Sall, Abdou Diallo a estimé que « la libération de Khalifa Sall est devenue une demande sociale ». S’exprimant sur la RFM, l’un des initiateurs de la pétition pour la libération de l’ancien maire de Dakar, a affirmé que « plus de 200 000 personnes ont déjà signé la pétition ». Et d’ajouter, « aujourd’hui, le peuple souverain demande la libération de l’otage politique Khalifa Sall et Macky Sall doit accéder à cette demande du peuple qui l’a élu ».

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Août 2019 à 14:32



